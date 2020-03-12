İletişim Başkanlığı Brüksel'de "Mülteci Krizi" paneli düzenledi
İletişim Başkanlığı tarafından Brüksel'de "Türkiye ve AB için sık karşılaşılan zorluklar, Mülteci Krizi 2.0" başlıklı panel düzenlendi.
12.03.2020 18:55 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:58
İletişim Başkanlığı tarafından Brüksel 'de "Türkiye ve AB için sık karşılaşılan zorluklar, Mülteci Krizi 2.0" başlıklı panel düzenlendi.Panelin moderatörü Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nden (ASAM) Murat Koral, TOBB ETÜ, Liège Hugo Gözlemevi'nden Başak Yavçan, Avrupa Parlamentosu Türkiye Forumu Genel Sekreteri Laura Batalla Adam, Avrupa İstikrar Girişiminden Alexandra Stiglmayer, SETA Brüksel Koordinatörü Enes Bayraklı panelde konuşma yaptı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :İletişim Başkanlığı Brüksel'de "Mülteci Krizi" paneli düzenledi
Etiketler : Avrupa Birliği, Türkiye, Brüksel, Güncel
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