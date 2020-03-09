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İletişim Başkanlığı Brüksel'de "Türkiye ve AB için Ortak Sınav-Mülteci Krizi 2.0 Paneli"...

İletişim Başkanlığınca, Belçika'nın başkenti Brüksel'de "Türkiye ve AB için Ortak Sınav-Mülteci Krizi 2.0 Paneli" düzenlenecek.

09.03.2020 21:24 | Son Güncelleme: 09.03.2020 21:24
İletişim Başkanlığı Brüksel'de

İletişim Başkanlığınca, Belçika'nın başkenti Brüksel 'de "Türkiye ve AB için Ortak Sınav-Mülteci Krizi 2.0 Paneli" düzenlenecek.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, 12 Mart Perşembe günü SETA Brüksel Ofisi'nde Enes Bayraklı'nın moderatörlüğünde düzenlenecek panelde, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktör Yardımcısı Başak Yavçan, Avrupa Parlamentosu Türkiye Forumu Genel Sekreteri Laura Batalla Adam gibi isimler konuşmacı olarak yer alacak.

Avrupa Birliği sınırındaki insani krize ve Suriyeli mülteci krizinin jeopolitik zorluklarına dikkati çekilecek panelde, konuşmacılar yaşanan gelişmeleri insani ve jeopolitik açıdan ve uluslararası hukuk çerçevesinden değerlendirecek.

SETA Brüksel Ofisindeki panele katılmak isteyenlerin, 11 Mart Çarşamba günü saat 18.00'e kadar "brussels@setav.org" adresine mail göndermesi gerekiyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Avrupa Birliği, Türkiye, Brüksel, Güncel
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