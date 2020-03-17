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İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde koronavirüsün görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

17.03.2020 21:54 | Son Güncelleme: 17.03.2020 21:54
İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
İletişim Başkanlığı, dünya genelinde koronavirüsün görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
İletişim Başkanlığının, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 190 bini geçtiği, 7 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 80 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.
Ülkelere göre, koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:
ÜlkeToplam vaka Toplam ölümToplam taburcu
Türkiye47--
Çin80.8813.22668.715
İtalya31.5062.5032.941
İran16.1699885.389
İspanya11.409 5101028
Güney Kore8.320811401
Almanya8.6042367
Fransa6.63314812
ABD5.6969774
İngiltere19507152
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Twitter, Wuhan, Politika

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