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İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı dünya genelinde yeni tip koronavirüs görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

20.03.2020 03:05 | Son Güncelleme: 20.03.2020 03:05
İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs durumunu açıkladı
İletişim Başkanlığı dünya genelinde yeni tip koronavirüs görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, " 19 Mart 2020, saat 21: 00 itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde yeni tip # Koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili mevcut durum şu şekildedir: Dünya çapında vaka sayısı 235 bini geçmiş, 9 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, 85 binden fazla kişi iyileşmiştir" denildi. - ANKARA
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Kaynak: İHA

Etiketler : Koronavirüs, Twitter, Güncel

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