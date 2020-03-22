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İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs ölüm, vaka, taburcu sayılarını açıkladı

İletişim Başkanlığı, gece yarısı itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ile ilgili ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

22.03.2020 01:29 | Son Güncelleme: 22.03.2020 01:29
İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs ölüm, vaka, taburcu sayılarını açıkladı
İletişim Başkanlığı, gece yarısı itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ile ilgili ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

İletişim Başkanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde mevcut durumu ile ilgili verileri paylaştı.

Başkanlığın yayımladığı verilere göre, dünya genelinde korona virüsün bulaştığı kişi sayısının 303 bini geçtiği, 12 bin 900'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 94 bin 600'den fazla kişinin de iyileştiği yer aldı.

Ülkelere göre, saat 00.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

Türkiye'de, 947 vaka, 21 ölüm gerçekleşti.

İtalya'da, 53 bin 578 vaka, 4 bin 825 ölüm, 6 bin 72 kişi taburcu oldu.

Çin'de, 81 bin 008 vaka, 3 bin 255 ölüm, 71 bin 740 kişi taburcu oldu

İspanya'da, 25 bin 374 vaka, bin 378 ölüm, 2 bin 125 kişi taburcu oldu.

ABD'de, 23 bin 142 vaka, 288 ölüm, 171 kişi taburcu oldu.

Almanya'da, 22 bin 213 vaka, 84 ölüm, 209 kişi taburcu oldu.

İran'da, 20 bin 610 vaka, bin 556 ölüm, 7 bin 635 kişi taburcu oldu.

Fransa'da, 14 bin 459 vaka, 562 ölüm, bin 587 kişi taburcu oldu.

Güney Kore'de, 8 bin 799 vaka, 102 ölüm, 2 bin 612 kişi taburcu oldu.

Birleşik Krallık'da, 5 bin 18 vaka, 233 ölüm, 93 kişi taburcu oldu. - ANKARA
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Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Twitter, Türkiye, Güncel

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