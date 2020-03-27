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İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

27.03.2020 21:38 | Son Güncelleme: 27.03.2020 21:38
İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
İletişim Başkanlığı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 574 bin 800'ü geçtiği, 26 bin 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 130 bin 300'den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.
Ülkelere göre, saat 21.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:
ÜLKETOPLAM VAKATOPLAM ÖLÜMTOPLAM TABURCU
Türkiye5.698 9242
İtalya86.498 9.13410.950
İspanya64.0594.934 9.357
Çin81.3403.292 74.588
İran32.332 2.37811.133
Fransa29.1551.6964.948
ABD93.329 1.384 2.424
Birleşik Krallık14.543 759 135
Hollanda8.6035463
Almanya49.3443045.673
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Twitter, Wuhan, Güncel

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