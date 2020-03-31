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İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

31.03.2020 21:36 | Son Güncelleme: 31.03.2020 21:36
İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 830 bini geçtiği, 40 bin 700'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 175 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.
Ülkelere göre, saat 21.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:
ÜLKETOPLAM VAKATOPLAM ÖLÜMTOPLAM TABURCU
Türkiye13.531 214243
İtalya105.792 12.42815.729
İspanya94.4178.26919.259
Fransa52.128 3.523 7.927
ABD176.518 3.431 6.241
Çin81.5183.30576.052
İran44.6052.89814.656
Birleşik Krallık25.1501.789135
Hollanda12.5951.039250
Belçika12.7757051.696
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Twitter, Wuhan, Güncel
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