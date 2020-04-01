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İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

01.04.2020 21:58 | Son Güncelleme: 01.04.2020 21:58
İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 912 bini geçtiği, 45 bin 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 192 binden fazla kişinin ise iyileştiği belirtildi.
Ülkelere göre, saat 21.30 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:
ÜLKETOPLAM VAKATOPLAM ÖLÜMTOPLAM TABURCU
Türkiye15.679277333
İtalya110.574 13.15516.847
İspanya102.1369.05322.647
ABD205.0364.5168.745
Fransa56.9894.0329.444
Çin81.5543.31276.238
İran47.5933.03615.473
Birleşik Krallık29.4742.352135
Hollanda13.6141.173250
Almanya76.54485818.700
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Twitter, Wuhan, Güncel
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