İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
05.04.2020 22:40 | Son Güncelleme: 05.04.2020 22:40
Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 250 bini geçtiği, 68 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 257 binden fazla kişinin iyileştiği belirtildi.
Ülkelere göre, saat 22.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:
|ÜLKE
|TOPLAM VAKA
|TOPLAM ÖLÜM
|TOPLAM TABURCU
|Türkiye
|27.069
|574
|1042
|İtalya
|128.948
|15.887
|21.815
|İspanya
|130.759
|12.418
|38.080
|ABD
|327.871
|9.325
|16.700
|Fransa
|89.953
|8.078
|15.438
|Birleşik Krallık
|47.806
|4.934
|135
|İran
|58.226
|3.603
|19.736
|Çin
|81.669
|3.329
|76.964
|Hollanda
|17.851
|1.766
|250
|Almanya
|98.765
|1.524
|26.400
Kaynak: AA
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Twitter, Wuhan, Güncel