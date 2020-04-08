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İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

08.04.2020 21:52 | Son Güncelleme: 08.04.2020 21:52
İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
Başkanlığın Twitter hesabında yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 490 bini geçtiği, 87 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 320 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.
Saat 21.15 itibarıyla bazı ülkelerdeki koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:
ÜLKETOPLAM VAKATOPLAM ÖLÜMTOPLAM TABURCU
Türkiye38.226 8121.846
İtalya139.422 17.66926.491
İspanya146.69014.67348.021
ABD418.04414.214 22.184
Fransa112.95010.86921.254
Birleşik Krallık60.7337.097135
İran64.5863.99329.812
Çin81.8023.33377.279
Hollanda20.5492.248250
Belçika23.4032.2404.681

Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Twitter, Wuhan, Güncel
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