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İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

11.04.2020 22:00 | Son Güncelleme: 11.04.2020 22:00
İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 760 bini geçtiği, 107 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 395 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.
Ülkelere göre, saat 21.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:
ÜLKETOPLAM VAKATOPLAM ÖLÜMTOPLAM TABURCU
Türkiye52.167 11012.965
ABD521.714 20.06428.580
İtalya152.27119.46832.534
İspanya161.85216.353 59.109
Fransa129.65413.83226.391
Birleşik Krallık78.9919.875344
İran70.0294.35741.947
Belçika28.0183.3465.986
Çin81.9533.33977.525
Almanya123.8262.73653.913

Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Twitter, Wuhan, Güncel
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