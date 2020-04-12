İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 831 bini geçtiği, 113 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 420 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 21.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

ÜLKE TOPLAM VAKA TOPLAM ÖLÜM TOPLAM TABURCU Türkiye 56.956 1.198 3.446 ABD 545.934 21.474 31.120 İtalya 156.363 19.899 34.211 İspanya 166.019 16.972 62.391 Fransa 132.591 14.393 27.186 Birleşik Krallık 84.279 10.612 344 İran 71.686 4.474 43.894 Belçika 29.647 3.600 6.463 Çin 82.052 3.339 77.525 Almanya 126.656 2.908 60.300