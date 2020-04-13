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İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

13.04.2020 22:24 | Son Güncelleme: 13.04.2020 22:24
İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 909 bini geçtiği, 118 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 440 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.
Ülkelere göre, saat 22.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:
ÜLKETOPLAM VAKATOPLAM ÖLÜMTOPLAM TABURCU
Türkiye61.049 1.2963.957
ABD577.332 23.07733.907
İtalya159.51620.46535.435
İspanya169.49617.489 64.727
Fransa136.77914.96727.718
Birleşik Krallık88.62111.329344
İran73.3034.58545.983
Belçika30.5893.9036.707
Çin82.1603.34177.663
Almanya128.2083.04364.300

Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Twitter, Wuhan, Güncel
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