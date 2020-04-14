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İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

14.04.2020 22:10 | Son Güncelleme: 14.04.2020 22:10
İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 980 bini geçtiği, 125 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 465 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.
Ülkelere göre, saat 22.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:
ÜLKETOPLAM VAKATOPLAM ÖLÜMTOPLAM TABURCU
Türkiye65.1111.4034.799
ABD602.97725.13238.015
İtalya162.48821.06737.130
İspanya172.54118.05667.504
Fransa143.30315.72928.805
Birleşik Krallık93.87312.107344
İran74.8774.68348.129
Belçika31.1194.1576.868
Çin82.2493.34177.738
Almanya131.1703.27268.200

Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Twitter, Wuhan, Güncel
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