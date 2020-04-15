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İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

15.04.2020 21:46 | Son Güncelleme: 15.04.2020 21:46
İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 2 milyon 50 bini geçtiği, 131 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 505 bin 500'den fazla kişinin iyileştiği belirtildi.
Türkiye'de şu ana kadar toplam 477 bin 716 test yapıldığı, 69 bin 392 koronavirüs vakası tespit edildiği, 1518 vatandaşın hayatını kaybettiği, 5 bin 674 hastanın iyileştiği ifade edildi.
Ülkelere göre, saat 21.15 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:
ÜLKETOPLAM VAKATOPLAM ÖLÜMTOPLAM TABURCU
Türkiye69.3921.5185.674
ABD622.10227.54147.707
İtalya165.15521.64538.092
İspanya177.63318.57970.853
Fransa147.86317.16730.955
Birleşik Krallık98.47612.868344
İran76.3894.77749.933
Belçika33.5734.4407.107
Almanya133.1543.59272.600
Çin82.2953.34277.816

Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Twitter, Wuhan, Güncel
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