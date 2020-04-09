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İletişim Başkanlığı, dünyadaki korona virüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip korona virüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

09.04.2020 23:12 | Son Güncelleme: 09.04.2020 23:15
İletişim Başkanlığı, dünyadaki korona virüs vaka durumunu açıkladı
İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip korona virüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

İletişim Başkanlığının Twitter hesabında yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 580 bini geçtiği, 94 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 348 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi. Saat 22.00 itibarıyla bazı ülkelerdeki korona virüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

"Türkiye'de 42 bin 282 vaka, 908 ölüm, 2 bin 142 kişi taburcu oldu. İtalya'da 143 bin 626 vaka, 18 bin 279 ölüm, 28 bin 470 kişi taburcu oldu. İspanya'da 152 bin 446 vaka, 15 bin 238 ölüm, 52 bin 138 kişi taburcu oldu. Çin'de 81 bin 865 vaka, 3 bin 335 ölüm, 77 bin 370 kişi taburcu oldu. İran 66 bin 220 vaka, 4 bin 110 ölüm, 32 bin 309 kişi taburcu oldu. Fransa'da 117 bin 749 vaka, 12 bin 210 ölüm, 23 bin 290 taburcu kişi oldu. ABD'de 455 bin 445 vaka, 16 bin 114 ölüm, 24 bin 579 kişi taburcu oldu. Birleşik Krallık'ta 65 bin 077 vaka, 7 bin 978 ölüm, 135 kişi taburcu oldu. Belçika'da 24 bin 983 vaka, 2 bin 523 ölüm, 5 bin 164 kişi taburcu oldu. Almanya'da 115 bin 523 vaka, 2 bin 451 ölüm, 46 bin 300 kişi taburcu oldu." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Twitter, Wuhan, Güncel
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