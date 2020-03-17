İletişim Başkanlığı koronavirüsle ilgili terimlere açıklık getirdi
İletişim Başkanlığı, son dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla sıklıkla duyulmaya ve kullanılmaya başlanan terimleri paylaştı.
17.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:04
İletişim Başkanlığı, son dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla sıklıkla duyulmaya ve kullanılmaya başlanan terimleri paylaştı.
İletişim Başkanlığınının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, son günlerde koronavirüsle birlikte sıkça kullanılır hale gelen şu terimlerin tanımlarına yer verildi:
Koronavirüs : "Soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu ve Ağır Akut Solunum Sendromu gibi daha ciddi hastalıklara neden olan bir virüs ailesi"
Kovid-19: "Çin'in Vuhan eyaletinde solunum yolu belirtileri gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020'de tanımlanan bir virüs"
Karantina: "Bulaşıcı bir hastalığın yayılmasını önlemek için belli bir bölgenin veya yerin kontrol altında tutulup giriş çıkışların engellenmesi biçiminde uygulanan sağlık önlemi"
Pandemi: "Dünyada eşzamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen isim"
Epidemi: "(Salgın) Bir hastalığın veya başka bir durumun yaygınlaşması ve birçok kimseye birden bulaşması"
İzolasyon: "(Yalıtım) Hastalığın yayılmasını engellemek için hastaları sağlıklı bireylerden uzaklaştırma tekniği"
Enfeksiyon: "Organizmada hastalığa yol açan bir mikrobun genel veya yerel gelişmesi, yayılması"
WHO: "(World Health Organization) Dünya Sağlık Örgütü"
İletişim Başkanlığınının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, son günlerde koronavirüsle birlikte sıkça kullanılır hale gelen şu terimlerin tanımlarına yer verildi:
Koronavirüs : "Soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu ve Ağır Akut Solunum Sendromu gibi daha ciddi hastalıklara neden olan bir virüs ailesi"
Kovid-19: "Çin'in Vuhan eyaletinde solunum yolu belirtileri gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020'de tanımlanan bir virüs"
Karantina: "Bulaşıcı bir hastalığın yayılmasını önlemek için belli bir bölgenin veya yerin kontrol altında tutulup giriş çıkışların engellenmesi biçiminde uygulanan sağlık önlemi"
Pandemi: "Dünyada eşzamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen isim"
Epidemi: "(Salgın) Bir hastalığın veya başka bir durumun yaygınlaşması ve birçok kimseye birden bulaşması"
İzolasyon: "(Yalıtım) Hastalığın yayılmasını engellemek için hastaları sağlıklı bireylerden uzaklaştırma tekniği"
Enfeksiyon: "Organizmada hastalığa yol açan bir mikrobun genel veya yerel gelişmesi, yayılması"
WHO: "(World Health Organization) Dünya Sağlık Örgütü"
Kaynak: AA
Etiketler : Koronavirüs, Orta Doğu, Twitter, Akut, Politika
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