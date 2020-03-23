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İletişim Başkanlığı'ndan 'koronavirüs vaka' bildirimi

İLETİŞİM Başkanlığı, dünya genelinde koronavirüs salgınının görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

23.03.2020 01:06 | Son Güncelleme: 23.03.2020 01:06
İletişim Başkanlığı'ndan 'koronavirüs vaka' bildirimi

İLETİŞİM Başkanlığı, dünya genelinde koronavirüs salgınının görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

İletişim Başkanlığ'nın Twitter hesabında yer alan açıklamada, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 340 bin 400'ü geçtiği, 14 bin 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 97 bin 500'den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Açıklamaya göre; saat 00.00 itibarıyla ülkelerdeki koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

Türkiye: 1236 vaka, 30 ölüm,

İtalya: 59 bin 138 vaka, 5476 ölüm, 7024 taburcu,

Çin: 81 bin 54 vaka, 3261 ölüm, 72 bin 440 taburcu,

İspanya: 28 bin 603 vaka, 1756 ölüm, 2125 taburcu,

İran: 21 bin 638 vaka, 1685 ölüm, 7635 taburcu,

Fransa: 16 bin 18 vaka, 674 ölüm, 2200 taburcu,

ABD: 38 bin 757 vaka, 400 ölüm, 178 taburcu,

Birleşik Krallık: 5638 vaka, 281 ölüm, 93 taburcu,

Güney Kore: 8897 vaka, 104 ölüm, 2909 taburcu,

Almanya: 24 bin 806 vaka, 93 ölüm, 266 taburcu.

Haber:  ANKARA,


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Kaynak: DHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Twitter, Wuhan, Güncel

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