İletişim Başkanlığı'ndan 'koronavirüs vaka' bildirimi

İLETİŞİM Başkanlığı, dünya genelinde koronavirüs salgınının görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabında yer alan açıklamada, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 462 bini geçtiği, 29 bin 800'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 113 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Açıklamaya göre; ülkelerdeki koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

Türkiye: 2 bin 433 vaka, 59 ölüm, 26 taburcu,

İtalya: 74 bin 386 vaka, 7503 ölüm, 9362 taburcu,

İspanya: 47 bin 611 vaka, 3445 ölüm, 5367 taburcu,

Çin: 81 bin 218 vaka, 3281 ölüm, 73 bin 650 taburcu,

İran: 27 bin 017 vaka, 2 bin 077 ölüm, 9 bin 625 taburcu,

Fransa: 25 bin 233 vaka, 1331 ölüm, 3900 taburcu,

ABD: 64 bin 765 vaka, 910 ölüm, 393 taburcu,

Birleşik Krallık: 8264 vaka, 435 ölüm, 135 taburcu,

Hollanda: 6412 vaka, 356 ölüm, 3 taburcu,

Almanya: 37 bin 323 vaka, 206 ölüm, 3547 taburcu.

Haber: ANKARA, -

Kaynak: DHA