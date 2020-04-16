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İletişim Başkanlığı: Sokağa çıkma yasağı olan ilerde gazete dağıtımı sürdürülecek

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta, gazete dağıtımının gazete şirketlerinin ring halindeki kendi dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ile Vefa Sosyal Destek Birimleri vasıtasıyla evlere servis şeklinde yapılacağı bildirildi.

16.04.2020 18:02 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:02
İletişim Başkanlığı: Sokağa çıkma yasağı olan ilerde gazete dağıtımı sürdürülecek
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ta, gazete dağıtımının gazete şirketlerinin ring halindeki kendi dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ile Vefa Sosyal Destek Birimleri vasıtasıyla evlere servis şeklinde yapılacağı bildirildi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs pandemisi tüm dünyada etkisini sürdürürken, Türkiye'nin bütün kurumları, sağlık çalışanları, bilim insanları ve vatandaşlarıyla salgına karşı başarılı bir mücadele yürüttüğü ifade edildi.
Bu kapsamda, ülkede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla birçok tedbirin uygulamaya alındığı anımsatılan açıklamada, salgının önlenmesi noktasında diğer tedbirlerle birlikte 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının da kritik önem taşıdığı vurgulandı.
Devletin bu iki gün boyunca halkın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik düzeni sağladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde medya mensuplarımızın faaliyetlerine devam edebilmeleri ve vatandaşlarımızın gazetelere erişebilmeleri de mümkün olacaktır. Bu kapsamda gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları açık olacak, medya kurumlarının yönetici, görevli ve çalışanları faaliyetlerini sürdürebilecektir. Bu süre boyunca gazete dağıtım şirketleri de açık olacaktır. Gazete dağıtımı sadece gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla evlere servis şeklinde yapılacaktır."

Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, Güncel
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