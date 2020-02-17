İletişim Başkanlığından, geçen yıl Taksim Meydanı'nda açılan ve bugüne kadar 15 Temmuz'dan 29 Ekim'e kadar birçok farklı temada dijital sergiye ev sahipliği yapan Dijital Gösterim Merkezi'nin kaldırılacağı bildirildi.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun, Taksim Meydanı'ndaki Dijital Gösterim Merkezi'nin kaldırılmasını kararlaştırdığı belirtildi.

"İletişim Başkanlığı olarak bu kararı saygıyla karşılıyor ve Dijital Gösterim Merkezi'mizi Taksim'den kaldırıyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Merkezimize bugüne kadar gösterdikleri ilgiden dolayı bütün ziyaretçilerimize teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle Dijital Gösterim Merkezlerimizi tüm ülke sathına yaygınlaştıracağımızın bilgisini paylaşmaktan da memnuniyet duyuyoruz. Milli, tarihi, kültürel ve bilimsel zenginliklerimizi yeni iletişim ve gösterim tekniklerini kullanarak bütün vatandaşlarımızın erişimine sunmaya, Dijital Gösterim Merkezlerimizi farklı başlıklar altında ülkemizin dört bir yanında düzenlemeye devam edeceğiz."

Açıklamada, Dijital Gösterim Merkezi'nde bugüne kadar düzenlenen etkinliklere de yer verildi.