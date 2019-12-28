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İletişim Başkanlığından Avrupa'ya terör tepkisi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İngiltere'de terör örgütü YPG'ye katılan bir kişinin ailesine yönelik 'teröre mali yardım ve destek' soruşturmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

28.12.2019 20:25 | Son Güncelleme: 28.12.2019 20:25 İletişim Başkanlığından Avrupa'ya terör tepkisi
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'de terör örgütü YPG'ye katılan bir kişinin ailesine yönelik 'teröre mali yardım ve destek' soruşturmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Altun, " hükümetlerinin, yabancı terörist akınını durdurmasının ve terör örgütüne katıldıkları için bu şahıslar hakkında yasal işlemler başlatmasının vakti çoktan geldi" dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İngiltere'de terör örgütü YPG'ye katılan bir kişinin ailesine yönelik 'teröre mali yardım ve destek' soruşturmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Altun, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Birçok Avrupalı Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin saflarına katıldı. Avrupa hükümetlerinin, yabancı terörist akınını durdurmasının ve terör örgütüne katıldıkları için bu şahıslar hakkında yasal işlemler başlatmasının vakti çoktan geldi. PKK/YPG, Türkiye için olduğu kadar, bölgesel istikrar ve Avrupa'nın güvenliği açısından da bir tehdittir. Müttefiklerimiz, bu terör örgütüne verdikleri desteği sonlandırmalı ve Avrupa vatandaşlarının bu terör örgütüne katılmasını görmezden gelmeye son vermelidir. PKK/YPG de DEAŞ gibi bir terör örgütü olarak kabul edilmeli ve o şekilde muamele görmelidir. Terörizmin her türüyle mücadelede en hayati hamlelerden biri, para kaynağını kesmektir. İngiltere makamlarının YPG/PKK'ya aktarılan mali desteği kovuşturma kararını memnuniyetle karşılıyoruz."

İngiltere, Avrupa, YPG, Güncel

Kaynak: İHA

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