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Erdoğan-Kılıçdaroğlu tartışmasının ardından İletişim Başkanlığı'ndan 'deprem harcamaları' paylaşımı geldi

İletişim Başkanlığı, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında tartışma konusu olan deprem vergileri ve deprem harcamaları konusunda bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda son 17 yılda toplanan deprem vergisinin 147,2 milyar lira olduğu, yapılan harcamanın ise 1,21 trilyon liraya ulaştığı belirtildi.

01.02.2020 14:55 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan deprem vergisi tartışmasının ardından İletişim Başkanlığı, hesabından 2003-2020'de deprem bölgelerine yapılan harcamalara ilişkin paylaşımda bulundu.

"Son 17 yılda 6 büyük deprem yaşanan ülkemizde eğitim, sağlık, ulaştırma, kentsel dönüşüm, turizm, güvenlik, adalet, afet ve acil yardım ile sanayi altyapısı gibi birçok alanda deprem yardım ve yatırımları artarak devam ediyor. Çünkü biz, birlikte Türkiye'yiz" ifadelerine yer verilen mesajda bir de paylaşıldı.

17 YILDA 1,21 TRİLYON HARCANDI

Videoda 2003-2020'de toplam deprem vergilerinin 147,2 milyar lira olduğu, aynı dönemde deprem bölgelerine yapılan toplam harcamanın ise 1,21 trilyon liraya ulaştığı, bu şekilde toplanan vergiden 8,3 kat fazla harcama yapıldığı belirtildi.

Paylaşımda 1999'da yaşanan Marmara ve Düzce depremleri, 2003'teki Bingöl depremi, 2010'daki Elazığ depremi, 2011'deki Kütahya ve Van depremlerinin neden olduğu yaraların sarılması için yapılan harcamalar aktarıldı.

Depremlere yönelik, eğitim, ulaştırma, sağlık, kentsel dönüşüm, turizm, güvenlik, adalet, afet ve acil yardım, spor, yurt yapımları, sosyal harcamalar, sanayi altyapısı harcamalarının 1,21 trilyon liraya ulaştığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ'da meydana gelen ve birçok ilde hissedilen 6.8'lik depremin ardından, "Deprem vergileri nereye harcandı?" diye hükümete yüklenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Kılıçdaroğlu'na "Harcanması gereken yere harcadık. Bundan sonra da Bay Kemal'e bu tür şeylerin hesabını vermeye zamanımız yok" diyerek yanıt vermişti.

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Erdoğan-Kılıçdaroğlu tartışmasının ardından İletişim Başkanlığı'ndan 'deprem harcamaları' paylaşımı geldi

Twitter, Deprem, Ekonomi, Güncel

Kaynak: AA


Ekonomi

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