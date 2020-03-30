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İletişim Başkanlığından dünya genelinde korona virüs durumu hakkında paylaşım

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip korona virüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

30.03.2020 00:02 | Son Güncelleme: 30.03.2020 00:02
İletişim Başkanlığından dünya genelinde korona virüs durumu hakkında paylaşım
İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip korona virüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

İletişim Başkanlığı, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 700 bini geçtiği, 33 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 148 bin 500'den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi. Ülkelere göre, korona virüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

"Türkiye'de 9 bin 217 vaka, 131 ölüm, 105 kişi taburcu oldu. İtalya'da 97 bin 689 vaka, 10 bin 779 ölüm, 13 bin 30 kişi taburcu oldu. İspanya'da 78 bin 799 vaka, 6 bin 606 ölüm, 14 bin 709 kişi taburcu oldu. Çin'de 81 bin 439 vaka, 3 bin 300 ölüm, 75 bin 448 kişi taburcu oldu. İran 38 bin 309 vaka, 2 bin 640 ölüm, 12 bin 391 kişi taburcu oldu. Fransa'da 40 bin 174 vaka, 2 bin 606 ölüm, 7 bin 202 taburcu kişi oldu. ABD'de 131 bin 366 vaka, 2 bin 328 ölüm, 4 bin 378 kişi taburcu oldu. Birleşik Krallık'da 19 bin 522 vaka, 1228 ölüm, 135 kişi taburcu oldu. Hollanda'da 10 bin 866 vaka, 771 ölüm, 250 kişi taburcu oldu. Almanya'da 58 bin 247 vaka, 455 ölüm, 8 bin 481 kişi taburcu oldu." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Twitter, Wuhan, Güncel

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