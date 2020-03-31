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İletişim Başkanlığından dünya genelinde korona virüs durumu hakkında paylaşım

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip korona virüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

31.03.2020 23:06 | Son Güncelleme: 31.03.2020 23:06
İletişim Başkanlığından dünya genelinde korona virüs durumu hakkında paylaşım
İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip korona virüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

İletişim Başkanlığı, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 830 bini geçtiği, 40 bin 700 kişiden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 175 bin fazla kişinin de iyileştiği belirtildi. Ülkelere göre, korona virüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

"Türkiye'de 13 bin 531 vaka, 214 ölüm, 243 kişi taburcu oldu. İtalya'da 105 bin 792 vaka, 12 bin 428 ölüm, 15 bin 729 kişi taburcu oldu. İspanya'da 94 bin 417 vaka, 8 bin 269 ölüm, 19 bin 259 kişi taburcu oldu. Çin'de 81 bin 518 vaka, 3 bin 305 ölüm, 76 bin 052 kişi taburcu oldu. İran 44 bin 605 vaka, 2 bin 898 ölüm, 14 bin 656 kişi taburcu oldu. Fransa'da 52 bin 128 vaka, 3 bin 523 ölüm, 7 bin 927 taburcu kişi oldu. ABD'de 176 bin 518 vaka, 3 bin 431 ölüm, 6 bin 241 kişi taburcu oldu. Birleşik Krallık'da 25 bin 150 vaka, bin 789 ölüm, 135 kişi taburcu oldu. Hollanda'da 12 bin 595 vaka, bin 039 ölüm, 250 kişi taburcu oldu. Belçika'da 12 bin 775 vaka, 705 ölüm, bin 696 kişi taburcu oldu." - ANKARA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Twitter, Wuhan, Güncel
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