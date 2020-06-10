İletişim Başkanlığından İdlib açıklaması

İletişim Başkanlığınca, sivillerin korunması, mülteci akınının durdurulması ve terörle mücadele konusunda büyük kazanımlara imza atan Türkiye'nin, İdlib'in sürekli bir güvenli bölgeye dönüşmesi konusunda kilit ülke olarak girişimlerini sürdürdüğü bildirildi.

10.06.2020 00:58 | Son Güncelleme: 10.06.2020 01:05
İletişim Başkanlığınca, sivillerin korunması, mülteci akınının durdurulması ve terörle mücadele konusunda büyük kazanımlara imza atan Türkiye'nin, İdlib'in sürekli bir güvenli bölgeye dönüşmesi konusunda kilit ülke olarak girişimlerini sürdürdüğü bildirildi.
İletişim Başkanlığının Twitter adresinden "İdlib Türkiye için neden önemli?" başlıklı paylaşımda bulunuldu.
"Sivillerin korunması, mülteci akınının durdurulması ve terörle mücadele konusunda büyük kazanımlara imza atan Türkiye, İdlib'in sürekli bir güvenli bölgeye dönüşmesi konusunda kilit ülke olarak girişimlerini sürdürüyor." ifadesinin yer aldığı paylaşımda, İdlib'e ilişkin hazırlana bir videoya da yer verildi.
Bölgede yaşanan dram ve TSK'nin bölgede gerçekleştirdiği operasyonlardan kesitlerin yer aldığı videoda, 10. yılına girmek üzere olan Suriye iç savaşında en önemli çözüm aktörünün Türkiye olduğu vurgulandı.
Videoda, Türkiye'nin hem dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan hem de 911 kilometrelik sınırıyla iç savaşın sonuçlarından en fazla etkilenen ülke konumunda olduğu vurgulandı. Vİdeoda, İdlib'in tamamını ele geçirerek bölgede hakim güç olmak isteyen Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye'nin iç savaştan etkilenmesini gözardı ederek hem muhalif güçlerini saf dışı bırakmak hem de rejimi iktidarda tutmak istediği ifade edildi.
"Türkiye için bölgede askeri gücünü artırmak ve Esed rejiminin saldırılarına yanıt vermekten başka seçenekse bulunmuyor." ifadesi kullanılan videoda, şunlar kaydedildi:
"Bu noktada ise Suriyeyi doğudan batıya, güneyden kuzeye bağlayan M4 ve M5 Karayolları stratejik önem taşıyor. Türkiye yaptığı başarılı askeri operasyonlarda İdlib'in güneyi ve doğusundan geçen M4 ve M5 Karayolları'nın kuzeyi ve batısında kalan bölgelerde güvenliği tamamen sağlamış durumda. Türkiye'de bulunan Suriyeli mülteciler, Türkiye'nin güvenli alanı meydana getirmesiyle yeniden evlerine dönmeye başladı. Diğer yandan Rusya ile görüşerek Esed rejiminin sivil katliamlarını durduran Türkiye, yeni bir insanlık krizinin çıkmasının da önüne geçmiş oldu. Türkiye sivillerin korunması, mülteci akınının durdurulması, terörle mücadele konusunda büyük kazanımlara imza attı. Suriye iç savaşında ateşkesin sağlanması, siyasal çözümün ön plana çıkması Türkiye'nin ulusal güvenlik endişelerinin giderilmesi için İdlib'in sürekli bir güvenli bölgeye dönüşmesi konusunda Türkiye girişimlerine devam ediyor."
İdlib bölgesinde güç dengelerinin pamuk ipliğine bağlı olduğuna dikkat çekilen videoda, şu ifadelere yer verildi:
"Rusya destekli Esed rejimi, uluslararası güçlerce desteklenen terör örgütleri, Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu ve birçok grup bölgede varlığını sürdürmeye devam ediyor. 5 Mart'ta imzalanan Moskova Mutabakatı ile başlayan ateşkesin sona ermesi ihtimali ise her an gerçeğe dönüşebilir. Türkiye ise kendi sınırlarına sıçrayacak bir savaşın önüne geçmek, terör örgütlerinin faaliyetlerinin İdlib'e taşmasını engellemek, kazanımlarını kaybetmemek ve yeni bir insanlık krizine yol açacak her türlü girişimi durdurmak, bölgede barışın temini ve siyasal çözümler için arayışlarda kilit ülke olarak varlığını İdlib'de sürdürmeye devam ediyor." İletişim Başkanlığından İdlib açıklaması

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Suriye, İdlib, Güncel, Haber

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