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İletişim Başkanlığından korona virüsü haberleri ile ilgili açıklama

İletişim Başkanlığı tarafından Covıd-19 (korona virüsü) salgınına ilişkin çıkan haberlerle ilgili açıklama yapıldı.

23.02.2020 19:28 | Son Güncelleme: 23.02.2020 19:28İletişim Başkanlığından korona virüsü haberleri ile ilgili açıklama
İletişim Başkanlığı tarafından Covıd-19 (korona virüsü) salgınına ilişkin çıkan haberlerle ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Elde edilen en güncel verilere göre, ülkemizde herhangi bir COVID-19 (Yeni korona virüs) vakası görülmemiştir" denildi.

İletişim Başkanlığı tarafından Covıd-19 (korona virüsü) salgınına ilişkin çıkan haberlerle ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan COVID-19 (yeni korona virüs) salgınıyla ilgili Cumhuriyeti Devleti, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşları vasıtasıyla gereken bütün önlemleri almaktadır.

Salgının ülke sınırları içerisine bulaşmaması için tüm çalışmalar ve tedbirler titizlikle yürütülmektedir.

Elde edilen en güncel verilere göre, ülkemizde herhangi bir COVID-19 (Yeni korona virüs) vakası görülmemiştir.

Konu ile ilgili birtakım sosyal medya mecralarında yer alan, Türkiye'de COVID-19 (Yeni korona virüs) vakalarına rastlandığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Medya kuruluşlarımızın, medya mensuplarımızın ve tüm vatandaşlarımızın Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere resmi kaynakları dikkate almaları, bunun dışında konu ile alakalı yapılan açıklamalara ya da ortaya atılan iddialara itibar etmemeleri önemle rica olunur. Konu ile ilgili gelişmeler yetkili makamlarımızca gerek görüldüğü anda tüm kamuoyu ile paylaşılmaktadır. İlgili süreç Başkanlığımızca da azami hassasiyetle takip edilmektedir." - İSTANBUL

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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