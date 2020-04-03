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İletişim Başkanlığından "Milli Dayanışma Kampanyası" için kamu spotu

İletişim Başkanlığı, koronavirüsle mücadelede mağdur olan vatandaşlara destek olmak için başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası" için kamu spotu hazırladı.

03.04.2020 16:02 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:02
İletişim Başkanlığından
İletişim Başkanlığı, koronavirüsle mücadelede mağdur olan vatandaşlara destek olmak için başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası" için kamu spotu hazırladı.
Boş ve sessiz sokaklar ile evlerinde vakit geçiren vatandaşların gösterildiği videoda, hayatın durmadığı, özlenen yaşam sesinin hanelerin içinden yükseldiği anlatılıyor.
"İhtiyaç halindeki hanelerin sesine ses, yaşamına yaşam katmak için 'Biz bize yeteriz' diyen vatandaşlarımızın katkıları devlet eliyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor." ifadesiyle devam eden videoda, devlet yardımına ihtiyacı olan hanelerin çorbasının devletten, tuzu biberinin de milletten olduğu belirtiliyor.
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla sonlandırılan videoda, kampanya dahilindeki iban ve kısa mesaj numaraları yer alıyor.
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Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
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Haberler ›› Güncel ››İletişim Başkanlığından 'Milli Dayanışma Kampanyası' için kamu spotu - Haberler

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