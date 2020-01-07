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İletişim Başkanlığından Türkakım doğalgaz boru hattının açılışıyla ilgili açıklama

İletişim Başkanlığı, İstanbul'da yarın gerçekleştirilecek TürkAkım doğalgaz boru hattının açılış törenine ilişkin açıklama yaptı.

07.01.2020 19:56 | Son Güncelleme: 07.01.2020 20:01 İletişim Başkanlığından Türkakım doğalgaz boru hattının açılışıyla ilgili açıklama
İletişim Başkanlığı, 'da yarın gerçekleştirilecek TürkAkım doğalgaz boru hattının açılış törenine ilişkin açıklama yaptı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Rus doğalgazını Türkiye'ye ve 'ya nakledecek TürkAkım doğalgaz boru hattının tamamlanması vesilesiyle, Sayın Cumhurbaşkanımız ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Aleksandar Vuçiç ve Bulgaristan Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Boyko Borisov'un iştirakleriyle 8 Ocak 2019 tarihinde İstanbul'da bir tören gerçekleştirilecektir. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımızın konuk Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri öngörülmektedir.

Sözkonusu görüşmelerde, öncelikle ikili ilişkiler, tüm boyutlarıyla gözden geçirilecektir. İkili ilişkilerin yanısıra, Suriye ve Libya başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da planlanmaktadır" denildi. - ANKARA

İstanbul, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

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