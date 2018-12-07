İletişimciler Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı

İnönü Üniversitesi
İletişim Fakültesinden akademisyen ve öğrenciler, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Önal
, fotoğrafları inceleyerek haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Filistin
direnişinin sembolü genç", yaşam kategorisinde Emrah
Yorulmaz'ın " İstanbul
'da dolunay", spor kategorisinde ise Serhat Zafer'in "Atlı akrobat" fotoğraflarına oy verdi.
Önal, fotoğrafları seçmekte zorlandığını, çok güzel eserler yer aldığını belirterek, "Bir karede pek çok şeyi özetleyecek fotoğrafı seçmek çok güzel bir şey. Çok güzel duygular yaşatıyor. Bu açıdan çok faydalı bir iş yapıyorsunuz. Ben de seçmekte çok zorlandım ama sonuç ne olacak merakla bekliyorum." diye konuştu.
"Çok iyi fotoğrafçılar var"
İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Barış Yılmaz da haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Kaşıkcı cinayeti", yaşam kategorisinde Burak Milli'nin "Dolunay ve yerli İHA" ile spor kategorisinde Ali İhsan Öztürk
'ün "Atlı savaş oyunu" fotoğraflarını seçti.
Fotoğrafların hepsinin çok güzel olduğunu anlatan Yılmaz, seçim yaparken oldukça zorlandığını söyledi.
Yılmaz, fotoğrafları çok dikkatli incelediğini belirterek, şöyle konuştu:
"Gerçekten her sene bu yarışmayı takip ediyorum ve heyecanla sonuçlarını bekliyorum. Çünkü Anadolu Ajansının hem ulusal hem de uluslararası çapta çok iyi yetiştirdiği fotoğrafçılar var. Bu konuda da hepsine teşekkür ediyorum. Ülkenin tanıtımı adına, ülkenin haber üretimi adına verdikleri bu hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Bunun en güzel göstergesi bu güzel fotoğraflardır diye düşünüyorum." Halkla İlişkiler
ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Topbaş da haber kategorisinde Khaled Akasha'nın "Doğu Guta'nın bebekleri", yaşam kategorisinde Burak Milli'nin "Dolunay ve yerli İHA" ile spor kategorisinde Burak Akbulut
'un "Karatenin sultanları" fotoğrafı için oy verdi.
Yıl boyuncu ulusal ve uluslararası arenada gerçekleşen önemli olaylardan hazırlanan fotoğrafların hepsinin çok iyi olduğunu kaydeden Topbaş, AA'yı düzenlediği yarışma dolayısıyla kutladı.
"Seçkideki tüm fotoğrafları beğendiğim"
İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3. sınıf öğrencileri Kübra Yılmaz ile Gülnaz Barka da haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Filistin direnişinin sembolü genç" ile Issam Rimawi'nin "İsrail
güçlerinden sağlık ekibine şiddet", yaşam kategorisinde Evren
Atalay'ın "Dünyaya farklı bakış" ve Sezgin Pancar'ın "Türk yıldızları" ile spor kategorisinde Ali İhsan Öztürk
'ün "Atlı savaş oyunu" fotoğraflarını seçtiler.
Kübra Yılmaz, seçkideki tüm fotoğrafları beğendiğini ancak savaş alanlarında çekilen karelerin kendisini çok etkilediğini vurguladı.
Gülnaz Barka da tüm fotoğrafları çok beğendiğini anlatarak, "Benim seçtiğim fotoğrafların direkt duyguyu yansıttığını düşünüyorum. Özellikle savaş alanında çekilmiş fotoğraflarda korkuyu, heyecanı, direnişi çok hissettiğim için o fotoğrafı seçtim. Genel anlamda fotoğraflar güzeldi." dedi.
Ali İhsan Öztürk,Malatya İnönü Üniversitesi
07 Aralık 2018 Cuma 14:56