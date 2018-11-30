İletişimciler Ege Üniversitesi'nde Buluştu

Açılışa, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, Akademisyen-Yazar ve Reklamcı Prof. Dr. Uğur Batı, EÜ İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Müge Elden katıldı. Öğrencilerin ve eğitmenlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen sempozyumda iletişimin dünü, bugünü ve yarını konuşuldu.

Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, "İletişim duygu, düşünce ve bilgi aktarım sürecidir. Bugün içinde yaşadığımız teknoloji çağında bilgi iletişim teknolojileri iletişimin yapısını değiştirmiş, iletişim olgusu bu doğrultuda dijitalleşmiştir. Bu sempozyum, öğrencilere yaşanmış ve yaşanacak muhtemel değişimleri hem teorik hem de pratik çalışmalar bağlamında sunabilecekleri ve tartışabilecekleri bir ortamı oluşturmayı hedeflemiştir" diye konuştu.

Sempozyumun öğrencilere önemli katkılar sunacağını vurgulayan Prof. Dr. Dilek Takımcı, "Sempozyumumuz iki gün sürecek. 16 oturum şeklinde olacak. Gerçekten çok zengin bir içeriğimiz var. Yeni medya, sosyal medya, sinema, televizyon, kültürel kodlar, medya temsilleri, reklamcılık, gazetecilik, radyo televizyon, iletişim alanından zengin bir içerik oluştu ve öğrencilerimiz iki gün boyunca yoğun şekilde çalışacak. Sempozyum ulusal ve uluslararası alanda öğrencileri bir araya getiriyor, onların birbirleriyle tanışıp, beraber çalışmalar tasarlayabilmelerine ön ayak olacak. Bu da bizim için sevindirici bir durum. Tüm katılımcılara bilimsel araştırmaların ön plana çıktığı, yeni akademik dostlukların kurulduğu, iletişim bilimin konuşulduğu bir sempozyum olmasını diliyorum" dedi.

İletişimin birçok alanında çalışmalar gerçekleştiren Yazar-Akademisyen ve Reklamcı Prof. Dr. Uğur Batı, kendi deneyimlerini anlatarak yaptığı çalışmalardan bahsetti. Öğrencilerin kitap okumalarının önlerine çıkan cevap bulamadıkları sorunlara yanıtlar getireceğini belirten Prof. Dr. Batı, "IQ'dan WeQ'ya Kusursuz Yolculuk" adlı sunumunu gerçekleştirdi. Prof. Dr. Batu, "Beynin yapabilecekleri sınırsız. Bunu geliştirip kullanmak bizlerin elinde. En önemli şey, karar verme potansiyeli ancak bu bile günümüzde yeterli değil. Yaptığınız işi, iyi hissetmek için yapın, devamı zaten geliyor. Benim sizden hiçbir farkım yok. Şu an burada bunu yaptığım için bulunuyorum "dedi.

Etkinlikte,EÜ İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Müge Elden, Prof. Dr. Uğur Batı'ya "Katılım Belgesi" verdi.