Dijital itibarınız hayati önem taşıyor!

Remzi Kalafat sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Mesaj bombardımanına tutulan kişinin/tüketicinin algısında markanın/soyut – somut ürünün rakiplerine göre avantajlı duruma geçmesi reklam ve PR unsuru barındıran içeriklerde/reklamlarda "ikna edilmesi lazım gelen mesaj aynı kalmakla birlikte" yöntemler tamamen yerelleşecek ve tekilleşecektir. Kişi ve gruplara özel reklam ve basın bülteni/içerik formatlarında içeriksel başarı; bu insanlara erişim için harcanan yayınlatma becerisinden/bütçesinden daha önemli hale gelecektir."

Remzi Kalafat "İnsanların okuduğunu/gördüğünü/işittiğini anlaması, anladığını hatırlaması sunulan içeriğin tamamen öznelleşmesi ile mümkün olacaktır. Bu da iletişim içeriklerinde çeşitlilik ve sayıca çokluluk demektir. İnsanların okuduğunu/gördüğünü/işittiğini anlaması, anladığını hatırlaması için markalar ve şirketler iletişimde süreklilik esastır." Dedi. Artık sadece şirket sahipleri ve yöneticilerinin değil bir şirketteki orta sınıf yönetici ve uzmanların da özellikle internet mecrasına iz bırakmalarının önemine işaret ediyor. Remzi Kalafat, insanların iş yaşamında sosyal medyada paylaşılan iletilerin aldığı "like" sayısının bile yükselmesinde veya daha yüksek ücretle başka bir şirkette iş bulmasında "etkili" olduğunu söylüyor.

Deneyimli İletişimci Remzi Kalafat, Türkiye'de interneti kullanan yaklaşık 45 milyon kişinin %72'sinin internette metin okuduğunu milyonlarca insanın artık gündemi, şirketleri ve yöneticileri internetten takip ettiğini söylüyor. Remzi Kalafat, "En basitinden bir toplantı için bize gelen hiç tanımadığımız insanları toplantı öncesi ve sonrası başta Google olmak üzere arama motorlarında sorgulatıyoruz, sorgulattığımız kişi hakkında kaliteli internet mecralarında çıkan içerikler o kişi hakkında bir izlenim kazanmamıza sebep oluyor. Bu izlenim bizi ne kadar etkilemişse o oranda o kişi ve temsil ettiği şirket veya kurumla iş yapma olasılığımız artıyor. Aynı şeyler bizim için de geçerli, uzmanlık alanımızla ilgili görüşlerimiz özellikle kaliteli dijital mecralarda ne kadar değer ve yer bulmuşsa, sözlükler de hakkımızda ne kadar olumlu içerik varsa, sosyal medya takipçilerimiz ne kadar fazlaysa ve iletilerimiz ne kadar beğeniliyorsa iş görüşmelerinde ve/veya projelerimizin kabul görmesinde o kadar şanslıyız." Dedi.