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Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi hafta sonu hizmete girecek

Kastamonu'da, Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi, hafta sonu kayakseverlerin hizmetine sunulacak.

07.01.2020 12:50 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:50 Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi hafta sonu hizmete girecek
'da, 2-Yurduntepe Kayak Merkezi, hafta sonu kayakseverlerin hizmetine sunulacak.
Yapımına 2013 yılında başlanan Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi, 6 kilometre uzunluğu ile Batı Karadeniz'in en uzun pistine sahip kayak merkezi olarak gösteriliyor. Sporcular, 2350 metre rakımdaki zirveden 6 kilometre kayarak 1800 metreye iniş yapacak. Yaklaşık 70 milyon liraya mal olan tesisin eşsiz manzarası ile kayakseverlerden yoğun ilgi görmesi bekleniyor.
Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, kayak pistinin açılışının 12 Ocak Pazar günü gerçekleştirileceği belirtildi.
Ilgaz Dağı'nda Ilgaz Kayak Merkezi ile Yıldıztepe Kayak Merkezi faaliyet gösteriyordu. Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nin de açılmasıyla bölgedeki kayak merkezi sayısı 3'e yükselecek.

Batı Karadeniz, Kayak Merkezi, Kastamonu, Ilgaz, Güncel

Kaynak: AA

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