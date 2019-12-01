Haberler » Güncel » Ilgaz'a mevsimin ilk karı yağdı - Haber

Ilgaz'a mevsimin ilk karı yağdı

Kastamonu ile Çankırı sınırında bulunan, kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü.

01.12.2019 17:18 | Son Güncelleme: 01.12.2019 17:21
Kastamonu ile Çankırı sınırında bulunan, kış turizminin önemli merkezlerinden Dağı Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü.
Ilgaz Dağı'nın eteklerinde etkili olan sağanak, yüksek rakımlarda kar yağışına dönüştü.
Ilgaz Dağı Kayak Merkezi ile 2 bin 500 rakımlı Küçük Hacet ve Büyük Hacet tepelerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen dağ, fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için güzel görüntüler oluşturdu.
Kayak merkezinde 5 santimetreye ulaşan kar yağışının gün boyu devam etmesi bekleniyor.
Ailesiyle birlikte kayak tesisini gezen Caner Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl Ilgaz'a geldiklerini söyledi.
Kar yağışıyla tesisin de faaliyete girmesini beklediklerini anlatan Güler, "Buraya gelenlerin kış lastiklerini takması gerekiyor. Bence kar yağışı tam zamanında gerçekleşti. Ortam çok güzel. Herkesi Ilgaz'a bekliyoruz." diye konuştu.
Çocuklar da kartopu oynayarak karın tadını çıkardı.
Ilgaz'a mevsimin ilk karı yağdı

Kayak Merkezi, Ilgaz Dağı, Ilgaz, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
18:20 AFAD'dan gönüllüler için bilgilendirme toplantısı
18:25 Şırnak 'okul müdüründen aday öğretmenlere talimat' iddiasına inceleme
18:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu'nun yeni Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü
18:24 Ilgaz Dağı'nda kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor
18:23 FLAŞ
1.12.2019 18:27:10