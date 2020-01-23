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Ilgaz'da sobadan sızan gazdan ölen 2 kişinin cenazesi toprağa verildi

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişinin cenazesi defnedildi.

23.01.2020 15:46 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:46Ilgaz'da sobadan sızan gazdan ölen 2 kişinin cenazesi toprağa verildi
'nın ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişinin cenazesi defnedildi.
Hacıhasan köyünde iman nikahıyla birlikte yaşayan Zeynel Gencay ile Remziye Ciritoğlu'nun cenazesi Çankırı Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Remziye Ciritoğlu'nun cenazesi Ilgaz ilçesinde, Zeynel Gencay'ın cenazesi de Hacıhasan köyünde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Hacıhasan köyünde imam nikahıyla birlikte yaşayan Zeynel Gencay ile Remziye Ciritoğlu'ndan alamayan komşuları, durumu jandarmaya bildirmiş, ekiplerce camı kırarak girilen evde çift ölü bulunmuştu.

Adli Tıp Kurumu, Çankırı, Ilgaz, Güncel

Kaynak: AA

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