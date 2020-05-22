Ilgaz Dağı mayıs ayında yağan karla beyaza büründü

Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimlerine mayıs ayında yağan kar şaşkınlık yarattı.

22.05.2020 20:34 | Son Güncelleme: 22.05.2020 20:39
Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimlerine mayıs ayında yağan kar şaşkınlık yarattı.
Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimleri, mayıs ayında yağan karla adeta beyaz örtüyle kaplandı.
Kışın yağan karın hava sıcaklığı nedeniyle eridiği Ilgaz Dağı Kayak Merkezi, karla yeniden beyaza büründü. Bölgede hava sıcaklığı da sıfırın altına indi.
Ilgaz Dağı'ndan seyahat edenler, araçlarını park ederek hatıra fotoğrafı çekti.
Meteoroloji yetkilileri, yağışın yüksek kesimlerde hafif şekilde devam edeceğini belirtti. Ilgaz Dağı mayıs ayında yağan karla beyaza büründü

Kaynak: AA

Etiketler: Ilgaz Dağı, Kastamonu, Çankırı, Güncel, Haber

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