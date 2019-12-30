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Ilgaz Dağı'nda AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylandı - KASTAMONU

ÖRSEM Ilgaz Otel Müdürü Veysel Sezen'in fotoğrafları incelemesi Veysel Sezen'in açıklaması Temel Kesikbaş'ın fotoğrafları incelemesi Temel Kesikbaş'ın konuşması Ilgaz Dağı'nda AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylandı KASTAMONU - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden bin 850 rakımlı Ilgaz Dağı...

30.12.2019 12:49 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:51
ÖRSEM Otel Müdürü Veysel Sezen'in fotoğrafları incelemesi
Veysel Sezen'in açıklaması
Temel Kesikbaş'ın fotoğrafları incelemesi
Temel Kesikbaş'ın konuşması Ilgaz Dağı'nda AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylandı
KASTAMONU - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden bin 850 rakımlı Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylandı.
ile Çankırı arasında bulunan Batı Karadeniz'in en yüksek dağlarından Ilgaz'da kayakseverler ve otel görevlileri, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında "", "yaşam" ve "" kategorilerinde çektiği fotoğrafları inceledi.
Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon, Sosyal, Spor, Eğitim, Uygulama Mekan ve Tesisleri (ÖRSEM) Ilgaz Otel Müdürü Veysel Sezen, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur Yaylası", spor kategorisinde de Semih Yüksel'in "Rüzgar sörfüyle dünya turu" fotoğraflarına oy verdi.
Fotoğrafları çok beğendiğini ifade eden Sezen, "Hepsi birbirinden güzel. Seçmekte zorlandım. Fotoğrafları çeken arkadaşları tebrik ederim." dedi.
Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafını oylayanlardan Temel Kesikbaş da yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarını seçti.
Kesikbaş, fotoğrafların hepsinin büyük anlamlar içerdiğini söyledi.
Ilgaz Dağı'nda AA'nın

Ilgaz Dağı, Kastamonu, Ilgaz, Güncel

Kaynak: AA


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