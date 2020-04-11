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Ilgaz Dağı'nda yemek arayan bozayı güvenlik kamerasına yansıdı

Ilgaz Dağı'nda bir bozayının yiyecek araması, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

11.04.2020 12:10 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:10
Ilgaz Dağı'nda yemek arayan bozayı güvenlik kamerasına yansıdı
Ilgaz Dağı'nda bir bozayının yiyecek araması, güvenlik kameralarınca görüntülendi.
Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı'nın 2160 rakımlı Kozançal Tepe mevkisinde, TRT radyo vericilerinin bulunduğu bölgeye gelen bozayı, güvenlik kameralarına yansıdı.
Gece vakti geldiği vericinin çevresinde bir süre yemek arayan bozayı, yemek bulamayınca karla oynadı.
Kar yağışı altında vericinin çevresinde dolaşan bozayı, bir süre güvenlik kamerasına doğru baktı.
Bozayı, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Ilgaz Dağı, Kastamonu, Çankırı, Güncel
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