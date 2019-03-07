Ilgaz Kızakseverlerin de Gözdesi

Kaynak: AA

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi, kızakla kaymak isteyenlerin de gözdesi haline geldi.Başta İstanbul, Ankara, Kastamonu, Sinop, Amasya, Samsun, Çankırı, Bartın ve Karabük olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasından kayakseveri ağırlayan Ilgaz Kayak Merkezi, kızakla kaymak isteyenlerin de ilgisini çekiyor.Ilgaz'a gelen turistler, 1850 rakımda doğal güzellikler arasında kayak ve snowboardın yanı sıra kızakla kayarak eğlenceli vakit geçiriyor.Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon, Sosyal, Spor, Eğitim, Uygulama Mekan ve Tesisleri (ÖRSEM) Ilgaz Otel Müdürü Ferhat Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ilgaz'ın Türkiye'nin kış turizminde önemli bir değeri olduğunu söyledi.Ilgaz'a kış turizmi için gelen turistlere farklı seçenekler sunduklarını belirten Akkaya, "Burada her seviyedeki kayakçı için kayak pistlerimiz bulunuyor. Kayak yapmayı bilmeyen misafirlerimiz için de alternatif kızak pistlerimiz bulunuyor. İsteyen misafirlerimiz burada kızakla kayarak eğleniyor." dedi.Sezonun devam ettiğini anlatan Ferhat Akkaya, kayakseverleri Ilgaz'a davet etti.Ziyaretçilerden Serkan Gündoğmuş ise Ankara'dan geldiğini belirterek, "Ilgaz, çocuklarla birlikte güzel vakit geçirilebilecek çok güzel bir yer. Özellikle çevre illerden insanların buraya gelmesini tavsiye ediyorum. Kayak yapmayı bilmediğimiz için çocuklarımızla kızakla kayıp eğlenceli vakit geçiriyoruz." diye konuştu.Ahsen Aydın da ailesiyle geldiğini aktararak, "Kayak yapmayı bilmediğim için kızakla kayıyorum. Çok eğlenceli bir yer burası." ifadesini kullandı.