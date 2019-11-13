Haberler » Ekonomi » Ilgaz Yurduntepe Kayak Tesisleri kiraya verilecek - Ekonomi

Ilgaz Yurduntepe Kayak Tesisleri kiraya verilecek

Ilgaz Dağı'nda bulunan Yurduntepe Kayak Tesisleri'nin kiraya verilmesi kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

13.11.2019 16:18 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:18Ilgaz Yurduntepe Kayak Tesisleri kiraya verilecek
Ilgaz Dağı'nda bulunan Yurduntepe Kayak Tesisleri'nin kiraya verilmesi kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yurduntepe Kayak Tesisleri'nin kiralanmasına ilişkin İl Encümeni Başkanlığının kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
İlana göre Yurduntepe Kayak Tesisleri, yatırım ve genel giderler (16 milyon 242 bin lira) kiracıya ait olmak üzere ilk 5 yıl için aylık 7 bin 500 liradan yıllık 90 bin lira, ikinci 5 yıl için aylık 15 bin liradan yıllık 180 bin lira, son 7 yıl için de aylık 30 bin liradan yıllık 360 bin lira olmak üzere 17 yıllığına muhammen bedeli 3 milyon 870 bin liradan ihaleye çıkarıldı.
Kastamonu Valilik Binası Toplantı Salonu'nda 26 Kasım'da gerçekleştirilecek ihalenin şartnamesi İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünden mesai saatleri içinde alınabilecek.
İhaleye katılmak isteyenlerin istenen evraklarla en geç 25 Kasım mesai bitimine kadar İl Özel İdaresi Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen Müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor.

Ilgaz Dağı, Kastamonu, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
17:00 Tarım ve Geleceği Çalıştayı
16:53 Mobilya ihracatı 10 ayda 2,6 milyar dolar oldu
16:54 Türk Ytong'un Gazbeton derslerini 1,200 mimarlık öğrencisi alıyor
16:41 El emeklerini birleştirip kooperatif kurdular
16:40 Malatya Ticaret Borsası
12:30 Tesla, Berlin yakınlarında yeni fabrika kuracak
09:58 Hatay'dan dünyaya defne yaprağı ihracatı
22:56 BDDK'nın bazı yetkilerini Merkez Bankası'na devreden kanun teklifi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı
20:07 "Nusr-Et'in sahipleri hisse satışı için görüşmeler yapıyor" iddiası
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 17:06:15