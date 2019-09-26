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İlgili Babalar Başkan Koştu'yu ziyaret etti

İlgili Babalık üzerine Türkiye'de ilk defa Bergama'da kurulan İlgili Babalar Derneği Yönetimi Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'yu makamında ziyaret etti.

26.09.2019 10:07İlgili Babalar Başkan Koştu'yu ziyaret etti

Ziyarette Dernek Yöneticileri, Başkan Koştu 'ya Bergama İlgili Babalar Derneğinin kurulduğu günden bu yana yapmış olduğu etkinlik ve faaliyetler hakkında bilgi vererek önümüzdeki dönem dernek olarak Bergama Belediyesi ile birlikte çalışmalar yapmak istediklerini belirtti.

İlgili Babalar Derneği Yönetiminin ziyaretinden memnuniyetini dile getiren Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu " Bergama Belediyesi olarak imkânlar dâhilinde İlgili Babalar Derneğine destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ziyaretin sonunda İlgili Babalar Derneği Yönetimi Başkan Koştu 'ya İlgili Babalık Tişörtü hediye etti.


Hakan Koştu, Bergama, Güncel

Kaynak: Bültenler

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