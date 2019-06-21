21.06.2019 17:45
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İlgili öğretmenlere sormadan not yükselten müdür yardımcısına idari soruşturma

İlgili öğretmenlere sormadan not yükselten müdür yardımcısına idari soruşturma

Rize'de ilgili öğretmenlere sormadan not yükselten müdür yardımcısına idari soruşturma başlatıldı.

Rize 'de ilgili öğretmenlere sormadan not yükselten müdür yardımcısına idari soruşturma başlatıldı.

Rize'de bir ortaokul müdür yardımcısı hakkında "resmi evraklarda silinti, değişiklik, karneler basıldıktan sonra öğrenciler arası haksız rekabet oluşturmak, okuldaki öğretmenler arasında ayrımcılık yapmak, okul idaresinin ve öğretmenlerin bilgisi dışında şahsi menfaat sağlamak, devletin verdiği yetkiyi kötüye kullanmak, okul müdürünün şifresini izinsiz kullanmak" gerekçesiyle idari soruşturma başlatıldı.

Rize'de öğretmenler, bir ortaokul müdür yardımcısı hakkında karne dağıtımının ardından yönetici şifresi ile bazı öğrencilerin notlarını yükselttiği iddiası ile İl Milli Eğitim Müdürlüğüne şikayette bulundu.

Rize'de bir ortaokul müdür yardımcısı Y.C, karnelerin dağıtımının ardından bazı öğrencilerin notlarını, idareye ait şifre ile e-okul sistemine girerek ilgili öğretmenlere sormadan yükselttiği iddia edildi.

Durumu fark eden okul öğretmenleri "Resmi evraklarda silinti, değişiklik, karneler basıldıktan sonra öğrenciler arası haksız rekabet oluşturmak, okuldaki öğretmenler arasında ayrımcılık yapmak, okul idaresinin ve öğretmenlerin bilgisi dışında şahsi menfaat sağlamak, devletin verdiği yetkiyi kötüye kullanmak, okul müdürünün şifresini izinsiz kullanmak" gerekçesi ile Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğüne şikayette bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün olayla ilgili idari soruşturma başlattığı öğrenildi. - RİZE
Kaynak: İHA
Rize , 3. Sayfa

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