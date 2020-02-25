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Ilgın Belediye Başkanı Ertaş'tan şehit ailelerine ziyaret

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, şehit ailelerini ziyaret etti.

25.02.2020 12:02 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:34Ilgın Belediye Başkanı Ertaş'tan şehit ailelerine ziyaret
Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, şehit ailelerini ziyaret etti.
Ertaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı mahallelerdeki şehit ailelerini ziyaret ettiğini, ailelerin gönüllerini aldıklarını ve dertlerine ortak olduklarını dile getirdi.
Ziyaretlerde duygulu anlar yaşandığını belirten Ertaş, "Şehit ve gazilerimizin bizim için, ülkemiz için yaptıkları fedakarlığın, ödedikleri bedelin büyüklüğünü ifade etmeye kelimeler yetmez." dedi.
Ertaş'ın, Şehit Piyade Er Fevzi Altınayak, Şehit Piyade Er Ethem Barış ve Şehit Astsb. Kd. Çvş. Selam Kemer'in ailelerini evlerinde ziyaret ettiği kaydedildi.

Ilgın, Güncel

Kaynak: AA

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