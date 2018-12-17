Ilgın Belediyesi Araç Filosunun Güçlendirdi

Ilgın
Belediyesine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen çöp araçları düzenlenen törenle hizmete girdi.
Ilgın Belediyesi hizmet binası önünde yapılan törende konuşan Belediye Başkanı Mehmet Karahan, kısa zamanda belediye bünyesine farklı alanlarda kullanılmak üzere toplam 14 araç kazandırdıklarını söyledi.
Belediyenin tüm ekipmanlarını yenilemek istediklerini ifade eden Karahan, şunları kaydetti:
"Belediye olarak daha hızlı ve verimli çalışabilmemiz için araç filomuzun güçlü ve genç olması lazım. İmkanlarımız ne kadar iyi olursa hizmetlerimiz o derece kaliteli olur. Daha önce belediyemiz bünyesine 12 araç kazandırmıştık. Bugün ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hibesi olan yeni 2 çöp toplama kamyonunu filomuza dahil etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yeni araçlarımızla hizmetlerimiz daha güç kazanacak. Hibenin gerçekleşmesinde başta Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum
, Konya
Milletvekilimiz Hacı Ahmet Özdemir
ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay
'a teşekkür ederim. İlçemize, halkımıza ve belediyemize hayırlı olsun."
Konya,Ilgın
Kaynak: AA