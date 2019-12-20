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Ilgın Belediyesi evsiz ve kimsesizler için prefabrik konut yapacak

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, ekonomik veya sosyal durumundan dolayı belirli bir ikamet yeri olmayan vatandaşlar için çalışma başlatarak prefabrik konut yaptıklarını bildirdi.

20.12.2019 08:46 | Son Güncelleme: 20.12.2019 08:46 Ilgın Belediyesi evsiz ve kimsesizler için prefabrik konut yapacak
Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, ekonomik veya sosyal durumundan dolayı belirli bir ikamet yeri olmayan vatandaşlar için çalışma başlatarak prefabrik konut yaptıklarını bildirdi.
Başkan Ertaş, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Buz gibi havada sokakta kalanlar kimsesiz olabilir ama sahipsiz değildir. İnsan odaklı sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren belediyemiz, havaların soğumasının ardından ilçemizde evsiz ve kimsesiz vatandaşlarımıza barınma imkanı sağlayacaktır. Bu sığınma evi ile ekonomik veya sosyal durumundan dolayı belirli bir ikamet yeri olmayan ve soğuk kış aylarında sokakta veya terk edilmiş mekanlarda yaşayan vatandaşlara barınma, beslenme, sağlık ve ayni yardımlar ile ilçemizdeki kimsesiz sahipsiz vatandaşlarımıza yardımcı olmaktır." dedi.

Ilgın, Güncel

Kaynak: AA

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