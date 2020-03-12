Menü
Haberler ›› Güncel ››Ilgın Belediyesinin 'Gönül Buluşmaları Programı' devam ediyor - Güncel

Ilgın Belediyesinin "Gönül Buluşmaları Programı" devam ediyor

Geleneksel hale getirilmiş olan "Gönül Buluşmaları" programına Ilgınlı vatandaşların yoğun ilgisi devam ediyor.

12.03.2020 15:42 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:00
Ilgın Belediyesinin
Geleneksel hale getirilmiş olan "Gönül Buluşmaları" programına Ilgınlı vatandaşların yoğun ilgisi devam ediyor.
Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, Kapaklı Mahallesi'ni ziyaret ederek, mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini yerinde dinledi.
Kapaklı Mahallesi ziyaretinde konuşan Başkan Ertaş, şunları kaydetti:
"Gönül gönüle olduğumuz bir gece daha yaşıyoruz. Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalarımızın ve hayata geçireceğimiz projelerimizin sunumlarını yapmaya, hemşehrilerimizin taleplerini yerinde dinleyip çözüm bulmaya devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana hemşehrilerimizle birlikte kararlar alıp, onlarla birlikte hareket etmeyi kendimize şiar edindik. Bundan sonra da bu düsturla yola devam edeceğiz inşallah. Bizi sevgiyle bağrına basan Kapaklılı hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi ve dirliğimizi daim etsin."
Kapaklı Mahallesi sakinleri ise yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA

Etiketler : Kapaklı, Ilgın, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada Güncel
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı Güncel
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Çinli uzmanlar, İtalya'daki salgını bitirmek için harekete geçti Güncel
Çinli uzmanlar, İtalya'daki salgını bitirmek için harekete geçti
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Diyarbakır'da atık petrol kuyusuna düşen yavru köpeklerin yardımına çocuklar koştu Güncel
Diyarbakır'da atık petrol kuyusuna düşen yavru köpeklerin yardımına çocuklar koştu
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi Güncel
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
HDP, Öcalan için İmralı'da koronavirüs için önlem istedi Güncel
HDP, Öcalan için İmralı'da koronavirüs için önlem istedi