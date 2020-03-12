Ilgın Belediyesinin "Gönül Buluşmaları Programı" devam ediyor
Geleneksel hale getirilmiş olan "Gönül Buluşmaları" programına Ilgınlı vatandaşların yoğun ilgisi devam ediyor.
12.03.2020 15:42 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:00
Geleneksel hale getirilmiş olan "Gönül Buluşmaları" programına Ilgınlı vatandaşların yoğun ilgisi devam ediyor.
Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, Kapaklı Mahallesi'ni ziyaret ederek, mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini yerinde dinledi.
Kapaklı Mahallesi ziyaretinde konuşan Başkan Ertaş, şunları kaydetti:
"Gönül gönüle olduğumuz bir gece daha yaşıyoruz. Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalarımızın ve hayata geçireceğimiz projelerimizin sunumlarını yapmaya, hemşehrilerimizin taleplerini yerinde dinleyip çözüm bulmaya devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana hemşehrilerimizle birlikte kararlar alıp, onlarla birlikte hareket etmeyi kendimize şiar edindik. Bundan sonra da bu düsturla yola devam edeceğiz inşallah. Bizi sevgiyle bağrına basan Kapaklılı hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi ve dirliğimizi daim etsin."
Kapaklı Mahallesi sakinleri ise yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, Kapaklı Mahallesi'ni ziyaret ederek, mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini yerinde dinledi.
Kapaklı Mahallesi ziyaretinde konuşan Başkan Ertaş, şunları kaydetti:
"Gönül gönüle olduğumuz bir gece daha yaşıyoruz. Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalarımızın ve hayata geçireceğimiz projelerimizin sunumlarını yapmaya, hemşehrilerimizin taleplerini yerinde dinleyip çözüm bulmaya devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana hemşehrilerimizle birlikte kararlar alıp, onlarla birlikte hareket etmeyi kendimize şiar edindik. Bundan sonra da bu düsturla yola devam edeceğiz inşallah. Bizi sevgiyle bağrına basan Kapaklılı hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi ve dirliğimizi daim etsin."
Kapaklı Mahallesi sakinleri ise yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Kaynak: AA
Manşet
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