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Ilgın Canlı Hayvan Pazarı geçici olarak kapatıldı

Ilgın Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında geçici olarak kapatıldı.

19.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:14
Ilgın Canlı Hayvan Pazarı geçici olarak kapatıldı
Ilgın Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında geçici olarak kapatıldı.
Ilgın Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşlarımızın can güvenliği ve salahiyeti açısından belediyemiz Canlı Hayvan Pazarı geçici bir süreliğine kapatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Ilgın, Güncel

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