Ilgın'da Cezaevi Firarisi Yakalandı

Konya
'nın Ilgın
ilçesinde 8 ayrı suçtan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ilgın Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı ekipler, hırsızlık, gasp, yağma, uyuşturucu, basit yaralama ile dolandırıcılıktan 8 ayrı suç kaydı bulunan ve Konya Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden E.Y'nin (19), ilçe merkezinde olduğu bilgisini aldı.
Teknik ve fiziki takiple yeri tespit edilen şüpheli, Camiatik Mahallesi Nevzat İspir
Caddesi'nde yapılan operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Akşehir
T Tipi Cezaevine gönderildi.
Emniyet Müdürlüğü,Konya,Ilgın
13 Aralık 2018 Perşembe 13:37