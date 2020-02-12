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Ilgın'da çiçekçilerin Sevgililer Günü hazırlığı

Ilgın'da çiçekçi esnafı vitrinlerini süsleyerek 14 Şubat Sevgililer Günü'ne hazırlık yaptı.

12.02.2020 08:58 | Son Güncelleme: 12.02.2020 08:58Ilgın'da çiçekçilerin Sevgililer Günü hazırlığı
'da çiçekçi esnafı vitrinlerini süsleyerek 14 Şubat Sevgililer Günü'ne hazırlık yaptı.
Sevgililer Günü'ne özel kampanyalar sunan çiçekçiler, özellikle günün simge çiçeği kırmızı gül ve orkide ve teraryum stoklarını da artırdı.
İlçede çiçekçilik yapan Nazım Arı, Sevgililer Günü'nde en çok kırmızı gülün satıldığını fakat gülün yanında tüm kesme çiçeklerin vitrinlerinde yerini aldığını söyledi.
Kırmızı gülün yanı sıra orkidenin de 14 Şubat'ta ilgi gördüğünü anlatan Arı, "Genellikle kırmızı gül seçiliyor. Çünkü aşk ile eşleştirilen tek çiçek, kırmızı güldür. Bu nedenle mağazalarımızdaki gül stoklarımızı 14 Şubat nedeniyle artırdık. Halkımızdan ricam lütfen çiçeklerini çiçekçilerden alsınlar" dedi.

Sevgililer Günü, Ilgın, Güncel

Kaynak: AA

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