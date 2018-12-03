Ilgın'da Dünya Engelliler Günü Kutlandı

Ilgın
'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
düzenlenen etkinlikle kutlandı.
Özel Mevlana
Rehabilitasyon Merkezi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla Ilgın Belediyesi ve Ilgın Engelliler Derneği katkılarıyla program düzenledi.
Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan, yaptığı konuşmada, çocuklarımızın mutluluğunun gözlerinden okunduğunu ifade ederek, bu etkinlikle bir kez daha sevginin, saygının ve umudun olduğu yerde engelin olmadığını gördüklerini söyledi.
Programa, Kaymakam Yunus Fatih Kadiroğlu
, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Berber, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılınç
ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.
Mevlana Celaleddin Rumi,3 Aralık,Dünya Engelliler Günü,Ilgın
03 Aralık 2018 Pazartesi 18:52